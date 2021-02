Hayley Williams se dit prête à enregistrer un nouvel album avec Paramore

Le 5 février dernier, Hayley Williams dévoilait son deuxième album solo, Flowers for Vases/Descanso. Pour rappel, ce dernier succède à Petals For Armor, dévoilé au cours de l'année dernière. Acclamé par le public mais aussi par la critique, ce premier effort en solo a valu à Williams de figurer parmi les artistes les plus prisés de 2020. Celle qui s'illustre au sein de Paramore depuis son adolescence nous a offert ici deux albums réussis, vulnérables et poétiques, sans pour autant se défaire de la formation qui, au fil des années, a su se faire une place dans le paysage musical rock international. Bonne nouvelle, Hayley Williams se dit prête à travailler sur un nouvel opus pour Paramore.

Le 14 février dernier, un fan a ainsi demandé à l'artiste via Twitter si, Hayley Williams avait d'autres chansons prévues pour un album solo ou, pourquoi pas, destinées à un futur album de Paramore : "Il y a plus de chansons, oui", a t-elle répondu. "Mais je ne sais pas si elles seront bonnes pour Paramore. Je suis prête pour le prochain album de Paramore, c'est parti !"

Le dernier projet de la formation remonte à 2017, avec After Laughter. Porté par des morceaux tels que Hard Times, Rose Colored Boy ou encore Told You So, ce dernier s'était fait une jolie place dans le Top 200 de Billboard.