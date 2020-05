Hayley Williams entame une nouvelle ère de sa carrière avec Petals For Armor (REVIEW)

Il y a dix ans, le monde découvrait Hayley Williams et son groupe, Paramore. Après cinq albums, quelques rebondissements et un nombre incalculable de tubes, le groupe a pris une petite pause (méritée) - l'occasion pour Hayley Williams d'explorer, de se tester et surtout, de se dépasser (en solo, même si ses amis et bandmates ne sont jamais bien loin). Il y a quelques mois, elle nous offrait ainsi Simmer, un premier extrait planant et brutalement honnête. Et c'est justement ce qui rend l'album si percutant : son honnêteté. "J'avais besoin de tout lâcher", expliquait récemment l'artiste à Vanity fair US.

Ceux qui suivent Paramore le savent, Hayley Williams a traversé des périodes sombres et douloureuses. Et le meilleur moyen de les exorciser restait la musique : si elle l'avait déjà fait avec des titres tels que Rose Colored Boy ou Hard Times (After Laughter, Paramore), Williams se montre cette fois plus vulnérable que jamais, décortiquant chaque phase de ce qui fut un véritable trou noir : "J'ai été en dépression, l'entend-on dire au début de Dead Horse. Mais ce n'est pas tout : en plus de se livrer de la façon la plus cathartique qui soit, Hayley Williams s'illustre ici non pas en tant que leader de Paramore mais en tant que personne. Ce n'est pas "Hayley de Paramore" que l'on écoute mais "Hayley Williams, femme et artiste" - et c'est là toute la différence : "C'était un challenge de croire en Hayley, la personne", confie t-elle (toujours) à Vanity Fair.

Petals For Armor est un album nuancé qui devrait plaire aux fans inconditionnels de Fletwood Mac. Mais pour écrire cet opus, elle s'est aussi inspirée d'artistes féminines aux personnalités fortes : Sade, Solange, Björk ou encore Beyoncé... les influences sont variées. Parce que c'est aussi ça, Petals For Armor : une ôde à soi-même, à sa vulnérabilité mais aussi aux femmes (Roses/Lotus/Violet/Iris).

Petals For Armor est de loin l'un des albums qui marquera cette année 2020 et la bonne nouvelle, c'est qu'Hayley Williams viendra le défendre sur scène en France.