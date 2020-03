Hayley Williams (Paramore) dévoile ROSES/LOTUS/VIOLET/IRIS, un nouveau single

Le 8 mars dernier (journée international des droits des femmes), Hayley Williams partageait les paroles de ROSES/LOTUS/VIOLET/IRIS, un nouveau morceau. Vous le savez, celle qui s'illustre depuis plus de 10 ans avec Paramore a choisi de "se mettre en danger" et de se lancer dans un projet solo - sans pour autant abandonner son groupe. Après avoir dévoilé l'excellent Simmer et surtout, un EP réussi, elle nous revient avec ROSES/LOTUS/VIOLET/IRIS (qui défend Petals For Armor (Part II)). Voyez plutôt :

Le titre défend la féminité mais aussi, la solidarité entre femmes - ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. Hayley Williams célèbre à sa façon (et sur les arrangements de son compère Taylor York) toutes les femmes. Et ça fait du bien. Alors que Petals For Armor (part 1) s'est imposé parmi les meilleurs EP de l'année, on attend le même succès pour le numéro 2.