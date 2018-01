Curious de Hayley Kiyoko dans Les Coups de Cœur de la rédac’

Cette semaine un vent frais d'électropop souffle sur les Coups de Cœur de la rédac. Votre rendez-vous du lundi sur VirginRadio.fr met à l'honneur Hayley Kiyoko avec son nouveau single, Curious. Une chanson qui a tout d'un "bop", terme affectionné des amateurs de pop pour décrire une bonne chanson aux beats redoutables. Dévoilée le 11 janvier dernier la chanson, dont le clip comptabilise déjà plus de 3 millions de vues sur YouTube, pourrait bien devenir un hymne pour toutes les personnes LGBT qui sont (encore) dans le placard mais c'est aussi. Produite par le duo Jack & Coke (The Vamps, Jojo), Curious a aussi tout du tube parfait pour poncer le dancefloor !

Curious est extrait d'Expectations, le premier album d'Hayley Kiyoko. Cette actrice-chanteuse américaine de 26 ans s'est d'abord fait connaître dans des rôles à la télévision, dans des séries et téléfilms destinés aux adolescents. En parallèle, elle mène depuis 2013 une carrière d'auteur-interprète. Signée sur le label Atlantic Records (Warner), après trois EP, Hayley Kiyoko s'apprête à conquérir le monde avec son premier album à paraître le 30 mars. Engagée sur les droits de la communauté LGBT, ses thèmes de prédilections sont les romances contrariées et les amours saphiques en particulier, mises en scène dans des clips pétillants et colorés. En attendant la sortie d'Expectations, on vous invite à découvrir ses précédents EP ainsi que les chansons Sleepover, Feelings, Gravel to the Tempo, et Girls Like Girls.