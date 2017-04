Loin des hymnes pop et légers de One Direction, Harry Styles a créé la surprise la semaine dernière en dévoilant son premier morceau en solo « Sign of the Times ». Sur cette ballade pop-rock mélodramatique de plus de 5 minutes, il révèle une voix rauque et puissante et rompt avec les recettes qui ont fait le succès de son ex-boysband. Pari réussi puisque pour sa toute première aventure sans ses acolytes, l'artiste de 23 ans réalise déjà un carton plein : « Sign of the Times » s’est classé directement numéro 1 des ventes iTunes dans 83 pays et la chanson a déjà été écoutée plus de 16 millions de fois sur Youtube, alors qu’elle ne possède pas encore de clip. Et ça ne saurait tarder puisque – excusez-nous du peu - Harry Styles a confié la réalisation de sa première vidéo au français Yoann Lemoine, aka Woodkid ! L’information avait été divulguée par la BBC la semaine dernière et a récemment été confirmée par Woodkid lui-même.

Une publication partagée par woodkidmusic (@woodkidmusic) le 10 Avril 2017 à 7h47 PDT

Auteur-compositeur-interprète de talent, Woodkid est également connu et reconnu en tant que réalisateur. On lui doit notamment les superbes clips de Katy Perry, Lana Del Rey, Moby, ou encore Drake et Rihanna. Le tournage s’est déroulé très récemment en Ecosse et a demandé une implication physique de la part du chanteur, qui s’est retrouvé suspendu par des câbles à un hélicoptère. « Je ne sais pas pouquoi j’ai accepté de le faire et je ne sais pas pourquoi les gens m’ont laissé faire, a-t-il raconté amusé à SiriusXM. Je me souviens de la première fois que nous en avons parlé, je pensais que c’était une blague. C’était assez intense physiquement, je suis allé assez haut. » On se demande ce que cette collaboration va donner, mais nul doute que le résultat devrait être à la hauteur. L’album, dont le nom et la date de sortie n’ont pas encore été dévoilés, a été enregistré sous la houlette du producteur Jeff Bhasker (The Rolling Stones, Bruno Mars, Kanye West). Si on en croit le principal intéressé, ce premier opus aurait été influencé par le rock britannique des 70’s, en particulier la musique de Queen et David Bowie.