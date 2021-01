Harry Styles : Treat People With Kindness, dans les coulisses du clip

Harry Styles ne pouvait pas mieux commencer l'année : près d'un après la sortie de Fine Line (son deuxième album), l'interprète de Watermelon Sugar a fait un joli cadeau à ses fans. Privé de tournée (crise sanitaire oblige), l'artiste n'a pas manqué de défendre son opus. Et justement, pour le clip de ce nouveau single, Styles a mis les petits plats dans les grands : au programme, un costume pailleté signé Gucci et surtout, une petite chorégraphie dont lui seul à le secret. Accompagné de Phoebe Waller-Bridge (connue pour Fleabag), Harry Styles nous entraîne donc dans la danse. "Je pense que dans un coin de ma tête, je savais que ce serait quelque chose de spécial", a ainsi commenté Paul Roberts auprès de Billboard - qui collabore avec l'artiste depuis l'ère (révolue) des One Direction.

"Treat People With Kindness est arrivé pile au bon moment", poursuit-il. La plupart des gens disent 'Je ne me suis pas senti(e) aussi heureux(se) depuis longtemps' ou alors, 'J'ai souri tout le long'. Pour Roberts, Treat People With Kindness apporte une "lumière positive" et entre nous, on ne va pas le contredire. Il faut dire qu'après tous ces mois moroses et incertains, nous avions bien besoin d'un peu de lumière, justement.

Nommé aux Grammy Awards, Harry Styles pourrait bien repartir avec un trophée avec cet album... et c'est tout ce qu'on lui souhaite !