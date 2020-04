Harry Styles travaillerait déjà son troisième album

En décembre dernier, Harry Styles dévoilait son deuxième opus, intitulé Fine Line ; porté par des singles efficaces tels que Adore You ou encore l'excellent Lights Up, l'album s'est imposé par les meilleurs de cette année 2020. Pandémie oblige, l'artiste s'est vu contraint de reporter les concerts chargés de défendre ce nouvel album (notez d'ailleurs que sa date prévue à l'AccorHotels Arena en mai prochain a été reportée à mars 2021). Mais la bonne nouvelle pour les fans c'est que visiblement, l'artiste serait déjà en train de plancher sur son troisième opus.

« Il va évoluer. Le prochain album, je trouve ça excitant de savoir ce que ça va être. Et celui d'après, puis celui d'encore après... Ça change en fonction de ce qu'il découvre. Je trouve ça tellement rafraîchissant », a ainsi confié Kid Harpoon à Music Week. Il poursuit : « Harry est très créatif, il travaille sans arrêt. Quand nous sommes en studio, il n'est pas du genre "Il est 10 heures, on s'y met, comment écrit-on une chanson ?" car nous sommes déjà en plein travail, c'est constant. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a plein d'idées (...) Pour moi, il est toujours en train d'écrire, il m'envoie des idées au piano, tout le temps, et je lui en envoie aussi. Il joue du piano, écrit des accords, il me dit "Ces paroles sont cool" et on essaye ».

Alors évidemment, rien ici n'est officiel. Harry Styles (qui pourrait bien marquer les 10 de One Direction avec ses camarades) continuera quoiqu'il arrive d'écrire. En ce concerne son troisième opus (attendu, il faudra en tout cas faire preuve de patience !