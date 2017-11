Harry Styles tease le clip de "Kiwi" (PHOTO)

Après avoir signé l’un des tubes de l’année avec sa ballade « Sign of the Times », Harry Styles poursuit la promotion de son premier album, publié en mai dernier. Si le deuxième single « Two Ghosts » n’a pas obtenu le succès escompté, l’artiste britannique compte bien relancer la machine avec un nouvel extrait bien plus rock’n’roll. Il a donc tout naturellement jeté son dévolu sur « Kiwi », titre favori des fans au refrain redoutablement efficace. Un choix tout à fait judicieux, puisque la chanson fait déjà fureur en live, comme on a pu le constater lors de son concert à l’Olympia! Qui dit nouveau single dit forcément nouveau clip, et celui de « Kiwi » sera dévoilé mercredi prochain. Histoire de faire monter un peu l’excitation d’ici là, Harry Styles vient de partager sur Twitter la première image promo du clip.

// NOVEMBER.8 // KIWI KIWI KIWI KIWI KIWI KIWI KIWI KIWI KIWI KIWI KIWI KIWI pic.twitter.com/9swmrntx96 — Harry Styles. (@Harry_Styles) November 3, 2017

Le chanteur apparait dans un costume bleu ciel, posant dans un gymnase avec une classe d’enfants. On imagine aisément que cette bande de gamins n’est probablement pas aussi sage qu’il n’y parait… Quoiqu'il en soit, l'ambiance s'annonce radicalement différente de celle de « Sign of the Times », dont le clip très poétique a été réalisé par l'artiste français Woodkid. Actuellement en pleine tournée, Harry Styles sera de retour à Paris le 13 mars pour un show à l'AccorHotels Arena et se produira un peu partout dans le monde jusqu'à l'été 2018. Toutes les dates de concerts sont à retrouver sur son site officiel.