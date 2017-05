Si vous suivez de près ou de loin l’actualité musicale, vous n’avez pas pu passer à côté de Harry Styles. L’ex-chanteur de One Direction débute cette année une carrière solo et évidemment, son premier album est particulièrement attendu. D’autant plus qu’en dévoilant le single « Sign of the Times » le mois dernier, le jeune homme a même réussi à convaincre un public pas forcément fan du boysband qui l’a fait connaitre. Mélancolique et bien construit, le morceau est annonciateur d’un album empreint de la musique pop-rock des 70’s. Le deuxième extrait « Ever Since New York », interprété en live sur le plateau de l’émission Saturday Night Live, semble d'ailleurs confirmer cette direction musicale. A dix jours de la sortie de l’album, Harry Styles a partagé un troisième extrait de son projet, une ballade folk intitulée « Sweet Creature ». A découvrir juste ici !

La chanson a été diffusée hier soir en exclusivité sur la Beats 1 Radio de Zane Lowe. Moins surprenant que les deux premiers et plus proche de l’univers de One Direction, ce titre acoustique manque quelque peu d’originalité mais devrait sans aucun doute convaincre les fans de la première heure. Simplement accompagné d’une guitare acoustique, Harry Styles exploite tout le potentiel de sa voix suave et évoque avec délicatesse les sentiments amoureux. Le chanteur interprétera ce titre en live lors d’un concert ultra privé la semaine prochaine. Et bien évidemment, Virgin Radio vous fait gagner vos places pour assister à ce Secret Show qui se tiendra à Londres le 13 mai ! Pour les autres rassurez-vous, Harry Styles sera en tournée à l’automne avec un passage à l’Olympia de Paris le 25 octobre.