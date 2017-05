Tout va bien pour Harry Styles. Profitant du hiatus de son groupe One Direction, le chanteur a décidé de tenter sa chance en solo et a publié le 12 mai dernier un premier album rock’n’roll. Depuis, Harry Styles est partout et tout le monde se l’arrache, à commencer par la chanteuse de Fleetwood Mac Stevie Nicks, qui l’a rejoint sur scène ce weekend. Mais si la popularité du garçon n’est plus à prouver, encore fallait-il confirmer son succès en solo. C’est désormais chose faite puisque qu’il vient de battre un record aux Etats-Unis ! Une semaine après sa sortie, le premier album de Harry Styles s’est déjà vendu à plus de 230 000 exemplaires – dont 193 000 albums physiques -, ce qui lui permet de se classer directement en première position du prestigieux classement Billboard 200. Toutes nos félicitations !

Le score est effectivement impressionnant et pour cause, il est historique ! Harry Styles devient ainsi le deuxième artiste masculin britannique à décrocher un numéro 1 dans le top américain Billboard. Le seul chanteur anglais à avoir réussi cet exploit est son ex-bandmate Zayn Malik, dont l’album "Mind of Mine" s’était écoulé à 157 000 exemplaires la semaine de sa sortie. Avec ses 230 000 ventes, Harry Styles a également explosé le précédent record détenu par Sam Smith, dont l’album "In The Lonely Hour" s’était vendu à 166 000 copies la première semaine. Comme le précise Billboard, rares sont les groupes dont les membres parviennent à se hisser en tête des charts américaines en se lançant en solo. Harry Styles peut donc se vanter d’avoir réussi cette prouesse, au même titre que les membres des Beatles ou de Beyoncé, ex Destiny's Child. Il faut dire que l’album a bénéficié d’une promotion de choix. Le chanteur britannique est apparu toute la semaine dans le célèbre Late Late Show de James Corden et a participé à son fameux Carpool Karaoke. La carrière solo de mister Styles démarre donc très fort…