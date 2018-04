Harry Styles : son hommage aux victime touchant lors de son concert à Manchester

Le Live On Tour continue pour Harry Styles qui parcoure en ce moment l'Europe. Il était à Paris en mars dernier mais cette fois, il est sur son territoire, en Angleterre. Hier, il jouait à Londres mais plus tôt cette semaine, c'est à Manchester que lui et son équipe ont posé leurs valises. Et bien sûr, il (extrêmement) difficile de passer par Manchester sans penser à la tragédie atroce survenue lors d'un concert donné par Ariana Grande. Comme de nombreux artites avant lui, Harry Styles a tenu à rendre hommage aux victimes. Rappelons que parce qu'il a grandi dans le Cheschire (non loin de Manchester, donc), l'hommage était doublement important.

Manchester, Live On Tour. Une publication partagée par @ harrystyles le 10 Avril 2018 à 11 :58 PDT

"La prochaine chanson que l'on va jouer, je l'ai écrite il y a quelques années et elle signifie beaucoup pour moi", a t-il déclaré sur scène. "Mais ce soir,, je pense qu'elle a encore plus de sens qu'avant. Je vous remercie d'être ici avec moi ce soir. J'ai fait mes premiers concerts dans cette salle (manchester Arena, ndlr). J'aime cet endroit. Merci de passer du temps avec nous". Ce discours, Harry Styles l'a récité avant de jouer Just a Little Bit of Your Heart écrit pour Ariana Grande . "Je suis avec vous, Manchester", déclarera t-il plus tard.

Ce soir, Harry Styles se produira de nouveau à Londres avant de mettre le cap sur Glasgow.