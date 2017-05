Les One Direction se sont séparés (temporairement ?) mais ce n’est pas pour autant que Harry Styles arrête la musique. Le chanteur britannique se lance à présent en solo et a dévoilé deux premiers titres assez déroutants, Sign Of The Times et Sweet Creature, bien loin de la pop édulcorée des One D. Harry opte pour un style plus rock, plus sombre et plus mature aussi, qui devrait plaire à un plus large public. Le premier album éponyme de Harry Styles est attendu pour le 12 mai prochain et sera suivi d’une grande tournée mondiale qui débutera en septembre. Bye bye les stades, l’artiste opte plutôt pour des salles à moyenne capacité pour sa première tournée en solo et bien sûr, tout le monde n'aura pas sa place. L’ouverture de la billetterie pour sa date prévue à l’Olympia de Paris le 25 octobre était prévue ce matin vendredi 5 mai à 10h et a affiché sold out en quelques minutes seulement. Comme vous pouvez l’imaginer, les fans sont furieux et réclament une seconde date… On fait le tour de leurs réactions sur les réseaux sociaux !

CRÉONS UN GROUPE POUR CEUX QUI Y VONT PAS RT POUR Y ÊTRE ET SUIT MOI #HarryStylesLiveonTour — lou (@htcjue) 5 mai 2017

#HarryStylesLiveonTour Les anglaises qui viennent à Paris j'espère vous aller vous perdre et vous étouffer. — auré (@SlGNOFTHES) 5 mai 2017

FAUT VRAIMENT QU'ON FASSE UN PROJET POUR UNE 2E DATES PCQ 1996 PLACES POUR UN MILLION DE NANA, JE DIS N-O-N #HarryStylesLiveonTour — FRANCE SECONDE DATE (@mazzastyl) 5 mai 2017

JE SUIS AU BOUT DE MA VIE J'AI PAS MA PLACE ALORS QUEJE SUIS SUR LE SITE DEPUIS 9H #HarryStylesLiveonTour — kenza (@haroldftaimh) 5 mai 2017

j'ai sèché les cours je suis sur le site depuis plus d'une heure j'ai actualisé toutes les deux minutes our ça????? #HarryStylesLiveonTour — ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ (@stblra) 5 mai 2017

Je crois que il n'y a plus de places . Ne m'adresser plus la parole pendant 1 mois. #HarryStylesLiveonTour — ~????⚡️~ (@sanderLis_) 5 mai 2017

venez on fait notre propore concert sans harry le même jour à Paris et avec des places pour tout le monde mdr #HarryStylesLiveonTour — vodka (@niallxxcara) 5 mai 2017

jvous jure je vais pas supporter voir des photos ou vidéos le 25 au soir #HarryStylesLiveonTour — juliette ¥ (@stylinljp) 5 mai 2017

Donc en 2013 le gars il remplit 2 stade de France mais en 2017 vous le mettez pour une seule date à l'Olympia ?#HarryStylesLiveonTour — whitney (@xhsccamila) 5 mai 2017

si t'as pas les places pour le concert d'harry tape dans tes mains *clap clap clap* #HarryStylesLiveonTour — leïa (@hazthebabycakes) 5 mai 2017

L’appel des fans sera-t-il entendu ? Une deuxième date sera-t-elle ajoutée en France ? En attendant, sachez que notre jeu concours pour aller voir Harry Styles en concert privé le 13 mai à Londres est toujours ouvert jusqu’au 7 mai. Tentez votre chance !