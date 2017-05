Aux côtés de Julien Doré et U2, Harry Styles fait partie des news musique de la semaine et si vous en avez manqué un morceau, on a pensé à vous ! Mais visiblement, le chanteur n’a pas fini de faire parler de lui puisqu’il vient de dévoiler un premier extrait de sa vidéo “Sign Of The Times” ainsi que la date de sortie du fameux clip. Ces premières images laissent présager plein de surprises et des images à couper le souffle, mais on va plutôt vous laisser découvrir la vidéo par vous-même.

Ce lundi 8 mai donc, Harry Styles dévoilera son premier clip vidéo en solo après les One Direction et pour ce faire, il a visé très haut ! Lors de son passage dans Quotidien, le chanteur a déclaré avoir travaillé avec l’artiste français Woodkid sur cette vidéo. On s’attend donc à du très très lourd quand on connaît le talent de ce dernier aussi bien dans la musique que dans la réalisation de vidéos. Et si cela vous plaît, on a une bonne nouvelle pour vous puisque vous pouvez aller voir Harry Styles en concert privé le 13 mai à Londres grâce à notre jeu concours VirginRadio.fr !