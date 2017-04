Harry Styles : Sign of the Times, son premier single solo à découvrir de toute urgence

À leur séparation (non définitive), les One Direction ont expliqué vouloir tenter leur chance en solo chacun de leur côté. Si le premier à avoir quitté le groupe Zayn Malik nous a fait danser toute l’année 2016 avec Pillowtalk, c’est à présent au tour de Harry Styles de nous montrer ce qu’il vaut de son propre chef. Le chanteur britannique a dévoilé au monde enter son premier single Sign Of The Times, une petite ballade pop qui en a surpris plus d’un. On est bien loin de la pop légère des One Direction, le jeune homme nous montre un aspect plus « dark » de sa musique mais aussi des capacités vocales surprenantes. Il n’hésite pas à monter dans les aigus et s’en sort à merveille ! Sign Of The Times est d’ores et déjà en écoute à l’antenne de Virgin Radio.

Les Directionners qui attendait le retour de leur idole avec beaucoup d’impatience sont conquis bien sûr, mais aussi un public pas forcément fans des One Direction à la base. Sign Of The Times constitue le premier single de l’album solo à venir de Harry Styles, dont ni le nom ni la date de sortie n’ont été dévoilés. À peine sorti, le titre est d’ores et déjà numéro un du top iTunes en France et dans 82 pays, et le hashtag #SignOfTheTimes en première position des trending topic monde de Twitter. Carton plein pour Harry Styles !