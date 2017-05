Ce week-end, dans les news musique de la semaine, on retrouvait Harry Styles, U2 et Julien Doré et il semblerait que l'ex One Direction fasse encore beaucoup parler de lui cette semaine. En effet, son tout premier clip en solo, très attendu par les fans, vient tout juste d'être dévoilé. Avec "Sign Of Times", Harry Styles avait déjà signé un virage très net avec le style musical de son ancien groupe et il prend littéralement son envol dans cette première vidéo réalisée par Woodkid. Les images sont tout simplement bluffantes, comme on pouvait l'attendre d'un clip réalisé par l'artiste français, connu pour son talent de musicien mais aussi pour ses visuels toujours plus spectaculaires et esthétiques. On vous laisse découvrir la vidéo tout de suite et on se retrouve juste après.

Si Harry Styles semble avoir bel et bien décidé de prendre son envol avec cette première vidéo très réussie, certains fans pensent également que le titre a été écrit en hommage au photographe Matt Irwin, disparu en 2016 suite à un suicide. Le chanteur et le photographe étaient de très proches amis et les paroles ont laissé croire que le titre pouvait avoir été écrit pour lui. Si c'est bien le cas, cette vidéo pourrait également être une illustration assez juste de cet hommage, avec un Harry Styles qui rejoint son ami, au moins grâce à sa musique, tout en restant terriblement ancré au sol. Une vidéo qui va donc soulever pas mal d'interrogations. Quoi qu'il en soit, c'est une vraie réussite pour Harry Styles ! Mais tout ne va pas bien pour autant pour le chanteur : Le concert de Harry Styles à l'Olympia a été complet en quelques minutes, les fans sont furieux et le font savoir !