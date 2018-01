Harry Styles sera-t-il le prochain James Bond ?

Depuis qu'il a quitté les One Direction, Harry Styles est partout - dans les charts et sur les écrans. On se souvient de son apparition dans le film Dunkirk et surtout, on n'oublie pas l'accueil favorable du public. Visiblement, il n'y a pas une chose qu'il ne sache pas faire. Après cet épisode, Disney l'aurait bien vu dans le rôle de Han Solo (dans le film qui lui est consacré). Or, le chanteur a souhaité se consacrer à la musique. Maintenant, son nom aurait été mentionné pour un rôle mythique - celui de James Bond. On s'explique :

Il y a quelques jours, Lee Smith (monteur) a évoqué le chanteur de 23 ans, pensant à James Bond, certes, mais en imaginant qu'il soit plus jeune : "Harry pourrait le faire", a t-il déclaré au Daily Star. S'ils voulaient un James Bond plus jeune alors, pourquoi pas ? Il a le truc". Pour rappel, le célèbre agent secret a été incarné par de nombreux acteurs à succès : Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et plus récemment, Daniel Craig. La question reste de savoir qui reprendra le flambeau une fois que Craig aura rendu son smocking. "Harry est vraiment bon. Il a un talent exceptionnel et surtout, il est à l'aise devant une caméra", a poursuivi Smith.

Avant de crier au scandale, sachez que tout cela n'est qu'hypothèse. Harry Styles a déjà expliqué vouloir se concentrer sur la musique (pour le moment). Et surtout, il lui reste quelques petites choses à prouver avant de se glisser dans un rôle aussi mythique de James Bond.