Harry Styles sera à l'AccorHotels Arena en mars 2021

Le 13 décembre dernier, Harry Styles dévoilait Fine Line - un excellent second opus. Et qui dit nouvel album, dit nouvelle tournée. L'artiste britannique était supposé faire escale à l'AccorHotels Arena (Paris) en mai prochain pour défendre son nouvel album mais comme de nombreux artistes, l'interprète de Adore You a été contraint de renoncer à cette date.

La bonne nouvelle pour les fans français, c'est que le concert est reporté : il faudra attendre le 8 mars 2021 pour pouvoir (enfin) le voir sur scène : "tous ceux qui me connaissent savent que la scène est ce que je préfère. Mais en ce moment, la sécurité des équipes et des fans reste la priorité. Pour des raisons évidentes, la tournée prévue en Europe et en Angleterre est reportée à 2021", écrit-il ainsi sur Instagram.

Patience, Harry Styles sera bientôt de retour sur scène. Pour patienter, on vous invite à voir (ou à revoir) son live pour Tiny Desk.