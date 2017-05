Harry Styles se lance en solo : Ces chanteurs qui ont eu plus de succès seul qu'avec leur groupe

Vendredi 12 mai Harry Styles plonge dans le grand bain, c'est la date de sortie de son premier album eponyme. Après six ans au sein des One Direction (en hiatus pour le moment) et cinq album sortis, le jeune homme suit les traces de son ex partenaire de jeu Zayn Malick. Ce dernier a définitivement quitté les OneD pour une carrière solo dont il est encore trop tôt pour savoir si elle le rendra autant, voir plus riche, qu'avec son groupe d'origine. D'autres peuvent en tout cas s'enorgueillir d'avoir eu raison de s'échapper de leur trio/quatuor/quintet d'origine. Petit Focus (complètement non exhaustif) sur ces chanteurs qui devraient servir de modèle au jeune Harry Styles.

Phil Collins ex Genesis

Phil Collins était déjà connu en tant que batteur lorsqu'il rejoint Genesis en 1970 via une petite annonce. Six ans plus tard lorsque Peter Gabriel quitte le groupe pour se lancer dans une carrière solo, Phil le remplace au chant. Il y prendra tellement goût que quelques années plus tard il sort son premier album solo, Face Value qui se classe n°1 des ventes au Royaume-Uni dès sa sortie. Le chanteur continue en parallèle sa carrière avec Genesis jusqu'en 1996 avant de ne se consacrer qu'à son projet solo. Phil Collins aura finalement vendu beaucoup plus d'album en solo (près de 90 millions) qu'avec Genesis (39 millions). Une réunion du groupe n'est pas exclu alors que Phil Collins est sorti depuis deux ans de sa retraite !

Beyoncé ex Destiny's Child

Avant de devenir l'auto-proclamée Queen Bey (ou reine du monde selon ses fans), la chanteuse était Beyoncé Knowles membre d'un groupe à géométrie variable, les Destiny's Child. Seule avec Kelly Rowland à avoir fait partie du groupe de ses débuts (1997) à la fin (2005). En 2003 Beyoncé fait une première escapade pour enregistrer l'album Dangerously in Love avant que le trio qu'elle compose avec Kelly Rowland et Michelle Williams ne publie son ultime album. Les fans avisés auront remarqué que le groupe ressemblait plus à Beyoncé & les Destiny's Child qu'à un girlband où chacune des filles était au même niveau. Sympa, Beyoncé continue à voir ses ex camarades de chant, leur offrant même une apparition lors de SON Super Bowl. Les Destiny's Child ont vendu 60 millions d'albums à travers le monde Beyoncé en solo 80 millions !

Justin Timberlake ex NSYNC

En voilà un qui a pu, en quittant son groupe d'origine, se refaire un porte-monnaie et surtout une image ! Justin Timberlake sort trois albums entre 1997 et 2001 avec le boyband NSYNC, si leur succès est indéniable à l'époque, plus de 40 millions d'albums vendus, le groupe est un peu kitsch et JT affiche une coiffure affreuse. En terme de vente Justin Timberlake s'en sortira aussi bien avec ses trois albums solo, mais il se rachète surtout une sacrée street cred en devenant l'un des espoirs de la pop américaine et digne héritier de Michael Jackson. Ce qui était difficilement envisageable à l'époque de ses frasques avec Britney Spears...

Robbie Williams ex Take That

Avant de faire hurler les filles en solo, Robbie Williams les faisait crier avec Take That ! De 1990 à 1995, l'anglais connait le succès avec le quatuor/quintet avant d'être obligé de quitter le groupe pour mauvaise conduite ( comprendre : abus de drogue). Le bad boy parvient à se reprendre en main et à se lancer dans une carrière solo en 1997. Il parviendra toujours à se placer en tête des charts au Royaume-Uni. En 2009, après avoir réglé son conflit avec Gary Barlow , Robbie Williams réintègre le groupe le temps d'un album. Wonderland, dernier album de Take That enregistre 112 000 ventes tandis que The Heavy Entertainment Show, dernier album de Robbie Williams enregistre 500 000 ventes, le cœur et le porte-monnaie des fans semblent tout acquis à ce bon vieux Rob !

George Michael ex Wham

Andrew Ridgeley et George Michael forment en 1981 le duo Wham ! Le groupe vendra près de 30 milllions d'albums jusqu'à la fin de son existence. Wake Me Up Before You Go-Go, Last Christmas c'est eux mais en 1986 le groupe se sépare alors que George Michael veut s'adresser à un public plus mature. Il entame une carrière solo à succès multipliant les tubes n°1 dans les années 80 et 90. En vendant près de 50 millions d'albums dans le monde, George Michael fait mieux que son groupe même si Last Christmas reste son plus gros tube !