Harry Styles se confie sur son agression à Londres

Le 14 février dernier, Harry Styles était victime d'une agression à Londres. En interview pour le "The Howard Stern Show" (une émission de radio), l'interprète de Falling s'est confié sur cet épisode traumatisant : "Je rentrais chez moi et j'ai vu une bande de mecs avec des capuches. Ils avaient tous le visage masqué, je me suis dit que c'était bizarre. J'ai éteint ma musique, j'ai continué à marcher et quand j'ai changé de trottoir, ils l'ont fait aussi", explique t-il ainsi. Pour rappel, les médias ont évoqué la présence d'un seul agresseur. En vérité, ils étaient plusieurs. "Je me suis dit que j'allais me faire racketter (...) Il n'y avait personne autour, mon coeur battait la chamade", poursuit-il.

"Je lui ai dit : "Je suis désolé mec, je ne peux pas". Le type était là : "Tu as 10 secondes". A ce moment là, il explique avoir vu deux véhicules : "J'y ai vu une opportunité et je me suis mis à courir, j'ai tapé un sprint. J'ai essayé de stopper une voiture mais évidemment, quand un type cinglé se jette sur la route et essaie de rentrer dans ton véhicule, tu ne vas pas le laisser monter". Le chanteur a couru le plus vite possible, finissant par semer ses agresseurs : "D'habitude quand je suis dehors et que je me promène, je porte des affaires de sport. C'était la seule soirée où je portais des pattes d'éléphants et des chaussures", avoue t-il.

Plus de peur que de mal, donc. Mais cette mésaventure nous rappelle que cela n'arrive pas qu'aux autres et qu'il faut rester prudent !