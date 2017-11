Harry Styles retourne à X Factor UK sans One Direction pour la première fois

Un retour qui a dû en émouvoir plus d'un. Ce week-end, pendant que vous étiez sans doute en train d'écouter le nouvel album (Reputation) de Taylor Swift, un membre des One Direction est lui rentré au bercail. En effet, Harry Styles était l'invité de X Factor UK, le télé-crochet qui l'a révélé au monde entier aux côtés de Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson et Niall Horan. C'était la première fois depuis cinq ans que le chanteur britannique venait sur le plateau et surtout la première fois en solo. Voyez comment il s'est débrouillé sans les One Direction pendant la performance de son dernier single : "Kiwi".

Harry Styles a mis le feu sur le plateau de X Factor UK ! Devant son ancien juré Simon Cowell, le jeune artiste a livré une prestation littéralement enflammée et impeccable de "Kiwi". Harry Styles est le seul membre des One Direction à être retourné dans l'émission depuis qu'ils ont chacun lancé leur carrière en solo ces dernières années. Vous pouvez retrouver Harry Styles sur les routes à l'occasion de sa tournée mondiale : d'ailleurs n'hésitez pas à revivre le concert dingue qu'il a donné le mois dernier à l'Olympia à Paris.