Vous vous souvenez de cette fois où Harry Styles avait revisité "Ultra Lightbeam" de Kanye West ? Le chanteur s'est déjà essayé avec succès à l'art de la reprise et cette fois, c'est au titre "Wild Thoughts" de DJ Khaled et Rihanna qu'il s'est attaqué. Si la chanson est plutôt très éloignée de son registre habituel, le jeune homme n'a eu aucun mal à se l'approprier et à en faire une version très personnelle. Tout en conservant bien sûr le sample du célèbre "Maria Maria" de Santana, Harry Styles a emmené la chanson originale dans une nouvelle direction. Cela s'est passé il y a quelques mois déjà dans le Live Lounge de la BBC Radio 1, mais la vidéo intégrale vient seulement d'être mise en ligne. Et vraiment, ça aurait été bien dommage de passer à côté...

On ne se lasse décidément pas de ces sessions live qui nous réservent à chaque fois de très jolies surprises. Lors de sa venue dans les studios de la radio britannique en septembre dernier, Harry Styles avait également offert une reprise d'une de ses chansons favorites : "The Chain" de Fleetwood Mac. Après une première tournée solo à l'automne dernier, l'interprète de "Sign of the Times" sera de retour sur les routes dans quelques semaines. Il sera de passage à l'AccorHotels Arena le 13 mars prochain et pour les retardataires, sachez qu'une poignée de billets est encore disponible au bout de ce lien.