Toujours là où on ne l'attend pas. Harry Styles est actuellement en tournée aux quatre coins du monde pour défendre son premier album solo et entre deux concerts, il a trouvé le temps de voler au secours de James Corden. On vous explique : vous le savez sûrement (ou pas, d'ailleurs) mais la femme de James Corden, Jules, était enceinte. Et on vous le donne dans le mille, l'animateur n'a pas pu assurer son émission en raison de la naissance de sa fille ! Et clairement, il ne pouvait pas trouver meilleure raison pour déserter son plateau.

"Ce n'est que l'affaire d'une soirée", clamera Styles après avoir annoncé la bonne nouvelle. Certains pourraient se demander pourquoi est-ce que c'est le britannique qui a pris place dans le fauteuil de Corden mais on ne s'étendra pas pendant des heures sur l'amitié profonde qui lie Harry Styles à l'animateur. D'ailleurs, le baiser échangé dans le Carpool Karaoke spécial Noël en est la preuve. Toujours est-il que même si on le préfère largement sur scène avec un micro dans les mains, Harry Styles ne s'en est pas mal tiré - en même temps, il était en terrain connu.