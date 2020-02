Harry Styles présente Fine Line à Los Angeles, le recap du concert (VIDEO)

C'était l'un des albums les plus attendus de 2019 : Fine Line, nouvel opus d'Harry Styles est dans les bacs depuis le 13 décembre dernier et il ne lui aura pas fallu longtemps pour battre des records (notez que l'album s'est hissé en tête des charts dès sa sortie). Pour célébrer ce nouveau chapitre, le jeune britannique a donné un concert évènement à Los Angeles - l'occasion pour ses fans de le voir sur scène. Si vous n'avez pas suivi cet évènement, American Express s'est chargé de vous publier un petit recap en vidéo.

Watermelon Sugar, Lights Up, Adore You... les singles sont tous joués - pour le plus grand plaisir des fans. Et ce n'est pas tout ! L'on peut suivre Harry Styles en backstages mais aussi avoir les réactions des fans !