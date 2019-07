Harry Styles pourrait jouer le prince dans le live action de la Petite Sirène 

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les nombreux fans de Harry Styles ! En effet, il semblerait que le jeune chanteur de 25 ans révélé aux yeux du grand public par son groupe One Direction (aujourd'hui séparé) soit en discussion avec les studios Disney pour un futur rôle. Et ce n'est autre que dans le remake live-action de la Petite Sirène que l'égérie Gucci pourrait incarner l'un des personnages principales : le prince Eric.

C'est donc Rob Marshall qui devrait être en charge de la réalisation de ce long-métrage. Et si le prince Eric sera incarné par le beau gosse Harry Styles, ce dernier rejoint un casting quatre étoiles avec notamment la chanteuse Halle Bailey, qui incarnera Ariel, potentiellement Melissa McCarthy, Jacob Tremblay, et Awkwafina qui sont eux sont en pourparlers pour tenir respectivement les rôles de la méchante Ursula et des amis d’Ariel Polochon et Eurêka. On rappelle également que ce live-action sera le troisième produit par Disney après le Livre de la Jungle et le Roi Lion (en salle dès aujourd'hui).