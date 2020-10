Harry Styles nous emmène sur les côtes italiennes avec le clip de Golden (VIDEO)

En 2019, Harry Styles dévoilait Fine Line, son deuxième album en solo. Porté par les tubes Lights Up, Adore You et, plus récemment, Watermelon Sugar, l'opus a rencontré un joli succès ces derniers mois. Et ce n'est pas fini. Très attendu par ses fans, le chanteur devrait entamer une immense tournée des stades à travers le monde. Si la situation sanitaire le permet, bien évidemment. Mais en attendant, l'ancien membre des One Direction a décidé de continuer à promouvoir les titres de son album et d'offrir le clip de Golden, nouvel extrait de son dernier opus. Un projet audacieux dans lequel le jeune homme apparaît heureux sur les côtes italiennes près de Amalfi. L'occasion pour nous de retrouver un peu de soleil et de profiter du chanteur les cheveux dans le vent et les pieds dans l'eau. Le tout avec classe, bien-sûr !

Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on vous partageait une vidéo énigmatique publiée sur Twitter et dans laquelle Harry Styles courait derrière une voiture. Filmés par des passants indiscrets, le chanteur et son équipe paraissent très concentrés durant leur tournage. Un extrait qui avait aussitôt attisé les tergiversions des fans qui étaient persuadés que leur idole tournait le clip de Golden. Et comme on dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Moins d'un mois après cette découverte, c'est un clip poétique et à l'imagerie splendide que le jeune homme nous offre. On vous laisse en profiter !