Harry Styles nous emmène sur l'Île d'Eroda dans le trailer de Adore You (VIDEO)

Actuellement en pleine préparation de la sortie de son nouvel album, Harry Styles enchaîne les promo. Après avoir dévoilé d'excellent Lights Up en octobre dernier, l'artiste britannique a dévoilé pour la première fois Watermelon Sugar sur le plateau du SNL. Et, il ne compte pas s'arrêter là ! Le 13 décembre prochain, Fine Line sera dans les bacs et pour faire patienter les fans, Harry Styles compte bien dévoiler un nouveau morceau, Adore You. Mais lorsqu'on s'appelle Styles, on maîtrise l'art et la manière de faire les choses : résultat, on attend une vidéo épique. La preuve avec le trailer de Adore You :

Styles nous emmène sur l'île d'Eroda où, visiblement, il incarne le rôle d'un personnage "particulier" : "personne ne voulait faire preuve de méchanceté envers lui mais dans une ville où les habitudes n'ont jamais changé, personne ne savait comment s'y prendre avec quelqu'un de ... différent', entend-on raconter le narrateur. "Ils ont fait de leur mieux pour l'ignorer... espérant que cela disparait... et, le garçon aussi. Il avait perdu son sourire et sans lui, le monde devint plus sombre, le vent plus froid et les océans, plus violent". Enigmatique et poétique, ce trailer nous annonce un clip des plus épique. Patience, il sera dévoilé le 6 décembre prochain !