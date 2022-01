Harry Styles : Love on Tour débarque en Europe (et surtout, en France)

En décembre 2019, Harry Styles publiait son excellent opus Fine Line : porté par des singles efficaces tels que Watermelon Sugar (notamment récompensé aux Grammy Awards) ou encore Golden et Adore You, ce deuxième album s'est fait une place de choix dans la sphère musicale et, évidemment, l'artiste s'est fait un plaisir de partir le défendre sur scène l'an passé. Après une série de concerts donnée aux Etats-Unis, l'artiste britannique compte bien venir défendre Fine Line (qui a d'ailleurs atteint les 100 000 ventes) en Europe. La bonne nouvelle ? Une date est prévue en France.

"Je suis très heureux d'annoncer que "Love On Tour 2022" arrive enfin au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique du Sud", a ainsi posté l'artiste sur Instagram."La mise en vente publique commence le vendredi 28 janvier. Consultez le site Internet de votre salle pour plus d'informations sur votre spectacle et les protocoles. Je suis tellement excité de vous voir. Merci, je vous aime. H"

Notez qu'Harry Styles passera notamment par Londres, Manchester, Oslo ou encore Hambourg avant de passer par Paris le 5 juillet 2022. L'interprète de Lights Up investira l'Accor Arena, le temps d'un concert...