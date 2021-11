Harry Styles lance Pleasing et c'est prometteur

Cet été, la rumeur voulait qu'Harry Styles lance sa propre marque de cosmétiques : c'est désormais chose faite !

Avant toute chose, retournons dans le passé : en juin dernier, les fans du chanteur britannique avaient remarqué qu'avec son assistante, ce dernier avait déposé le nom "Pleased As Holdings" - marque qui, selon le gouvernement proposerait des parfums et des cosmétiques. Après cela, quelques indices ont été déposés ça et là. Quelques mois plus tard, c'est désormais officiel : les pages Instagram et Tik Tok de Pleasing sont ouvertes et, petit bonus, quelques affiches publicitaires été repérée à Londres mais aussi à New-York.

Pleasing

"Pleasing propose ainsi des vernis à ongles (sans grande surprise) aux teintes nacrées, livrés dans d’élégants flacons", annonce GQ. Et ce n'est pas tout ! La marque propose également des soins pour les lèvres et les yeux à base d’airelles rouges et de sel sodique d’acide hyaluronique. Notez que chaque chaque produit est "vegan, biodégradable, sans parabènes et non-testé sur des animaux".

Pleasing est lancé

Pour découvrir la marque Pleasing, rendez-vous ICI. Enfin, côté budget, les prix oscillent entre 10 et 30 euros.