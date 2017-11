« Aucun enfant ou animal n’a été blessé durant le tournage de ce film ». Quelques images d’enfants, un avertissement : voilà près d’une semaine qu’Harry Styles prenait un malin plaisir à teaser son nouveau clip sur ses réseaux sociaux. Après « Sign of the Times » et son clip aérien signé Woodkid puis la ballade « Two Ghosts », le chanteur vient de mettre en images son troisième single. Pour poursuivre la promotion de son album, Harry Styles a choisi un titre racontant une sombre histoire d’amour, d’alcool et de grossesse surprise et qui, pour une raison qui nous échappe encore, répond au doux nom de « Kiwi ». Le clip qui l'accompagne vient juste d'être dévoilé et met en scène des enfants diaboliques profitant de l'absence de leur prof pour déclencher une violente bataille de...cupcakes.

Cerise sur le gâteau, l'enseignant monsieur Styles finit par débarquer en plein milieu de la bataille avec toute une colonie de chiots pour tenter de calmer le jeu. Ce nouveau clip était d’autant plus attendu que « Kiwi » s’est imposée, depuis la sortie de l’album en mai dernier, comme la chanson favorite des fans. Particulièrement efficace en live, ce titre rock’n'roll avait fait forte impression lors du concert de Harry Styles à l'Olympia. Pour rappel, le chanteur de 23 ans sera de retour à Paris le 13 mars 2018 pour un concert à l’AccorHotels Arena et en tournée mondiale jusqu’à l’été 2018.