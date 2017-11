Harry Styles : Kiwi et Only Angel en live pour le Victoria's Secret Fashion Show de Shanghai

Harry Styles est un homme très occupé. Alors qu'il est en tournée mondiale pour défendre son premier album solo, il a pris le temps -entre ses concerts et les ARIA Awards- de faire escale à Shanghai. Le but ? Jouer au prestigieux défilé annuel de Victoria's Secret aux côtés d'artistes comme Miguel, Jane Zhang, Leslie Odom Jr et Yundi Li (rappelons que Katy Perry a été interdite de défilé). Parce que cette année, la marque de lingerie célébrait sa collaboration avec Balmain, le chanteur britannique a laissé ses premiers singles de côté pour privilégier Kiwi et Only Angel, des morceaux bien plus rock. "From Pink to Punk", comme dirait Bella Hadid.

Choisi pour être son troisième single, Kiwi a fait son effet. Sur la toile, les internautes n'ont pas manqué de rappeler qu'il se serait produit devant pas moins de trois (ou quatre) de ses ex petites-amies (rien que ça) mais ça, c'est un autre débat. Toujours est-il qu'Harry Styles peut se vanter d'avoir succédé à Lady Gaga, Bruno Mars et The Weeknd - et c'est plutôt sympa sur un CV. Et visiblement, c'était sa semaine : pas plus tard qu'hier, le jeune britannique a été sacré Meilleur Artiste International aux ARIA Awards 2017 (en Australie, donc). On ne peut que lui souhaiter que ça dure !