Harry Styles interprète What Makes You Beautiful et ravive nos souvenirs (VIDEO)

Ce week-end, le public présent lors du Capital's Jingle Bell Ball au Royaume-Uni n'a pas été déçu de sa venue ! En effet, lors de sa performance, Harry Styles avait préparé une petite surprise à ses fans les plus fidèles. Et visiblement, ils étaient nombreux. Effet de nostalgie ou véritable passion, c'est la foule entière présente lors du concert qui s'est mise à entonner avec le chanteur le titre What Makes You Beautiful des One Direction. Parmi les premiers succès du célèbre groupe britannique aujourd'hui séparé, Harry Styles revisite légèrement ce morceau qu'il a autrefois interprété auprès de ses acolytes Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson et Niall Horan. Et alors qu'on abordait il y a quelques jours le sujet d'une possible réunion, les cinq jeunes hommes souhaiteraient d'abord se concentrer sur leur carrière personnelle. À noter que Harry Styles sortira son album Fine Line le 13 décembre prochain. En attendant, on regarde ce live dément.