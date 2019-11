Harry Styles interprète Watermelon Sugar en live sur le plateau du SNL (VIDEO)

Patience, l'album arrive ! Après des mois de silence, Harry Styles semble décidé à revenir, plus puissant que jamais. Après la sortie de l'excellent Lights Up, l'artiste s'est offert une performance sur le plateau du prestigieux Saturday Night Live - passage obligé pour les artistes aux Etats-Unis. Au programme, Lights Up (évidemment) mais aussi une petite surprise : Watermelon Sugar.

Fine Line sera dans les bacs le 13 décembre prochain et visiblement, il est promis à un beau succès : la vidéo de la performance cumule déjà plus de 700 000 vues sur Youtube et quelque chose nous dit que ce n'est pas terminé. Aussi, n'oubliez pas de vous tenir prêt(e) ! Le britannique sera à l'AccorHotels Arena le 13 mai prochain et les places seront mises en vente cette semaine... en attendant, on vous laisse vous mettre dans l'ambiance avec cette vidéo !