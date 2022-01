Harry Styles franchit la barre des 100 000 ventes avec Fine Line

En 2019, Harry Styles dévoilait Fine Line, son deuxième album en solo. Porté par les tubes Lights Up, Adore You ou, plus récemment, Watermelon Sugar, l'opus a rencontré un joli succès ces derniers mois. Et ce n'est pas fini. Très attendu par ses fans, le chanteur devrait entamer une immense tournée à travers le monde dans les mois qui arrivent. Si la situation sanitaire le permet, bien évidemment. Mais en attendant, il semblerait que l'ancien membre des One Direction se concentre particulièrement sur sa carrière au cinéma. Il a notamment fait partie du casting des Eternels, le dernier long-métrage signé Marvel, et les rumeurs affirment qu'il pourrait interpréter un rôle plus important dans le prochain film de la concession.

L'album "Fine Line" d'Harry Styles est certifié Album Platine ! ????100 000 équivalents ventes ????Bravo ! ???? pic.twitter.com/lCVjOddJoR — Le SNEP (@snep) January 17, 2022

Alors que son cœur vacille entre les univers de la musique, du cinéma et de la mode, les ventes de son album Fine Line continuent de s'envoler. La preuve, le dernier album de l'artiste vient d'être certifié disque de platine en France par le SNEP (Syndicat National de l'Edition Phonographique). C'est la première fois que ce dernier réussit un tel exploit depuis le lancement de sa carrière en solo. Son album précédent avait, quant à lui, était certifié disque d'or. Propulsé très jeune par le boys band One Direction, Harry Styles avait ensuite décidé de se lancer tout seul. Une décision qu'il ne doit pas regretter puisque ses deux disques en solo ont très bien fonctionné et que les places pour ses concerts se vendent comme des petits pains.