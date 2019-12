Harry Styles : Fine Line est disponible (et c'est brillant)

ENFIN ! Après des semaines de teasing, le nouvel opus d'Harry Styles vient d'être publié. En octobre dernier, le britannique faisait un retour fracassant dans les charts avec Lights Up - un single électrisant et prometteur. Ensuite, c'est Watermelon Sugar qui s'est imposé, convainquant le monde entier que ce deuxième aussi bon (voire même meilleur) que le précédent. A une semaine de la sortie, Harry Styles provoquait la surprise en s'imaginant une île fictive pour mieux nous présenter Adore You. Enfin, après des semaines, l'album tant attendu est là : Fine Line est sorti la nuit dernière et il aussi bon que le monde l'avait prédit.

La presse internationale est unanime, Fine Line est une réussite. Harry Styles signe un album personnel et nostalgique, certes, mais on vous rassure : vous n'allez pas l'écouter roulé(e) en boule dans votre salon en écoutant la plus tomber. Harry Styles fait (de nouveau) appel à ses racines et inspirations rock pour mieux livrer un disque qui, nous en sommes sûrs, devrait marquer 2019.