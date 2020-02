Harry Styles : Falling sera son prochain single !

Harry Styles continue d'assurer la promotion de son deuxième album : après Lights Up ou encore Adore You, l'artiste britannique a opté pour le poignant Falling - et la bonne nouvelle, c'est que le clip du morceau sortira d'ici quelques heures ! A en juger par le teaser posté sur ses réseaux sociaux, Harry Styles devrait nous offrir un clip qui soit aussi poignant que le titre. On a hâte.

Lors des Brit Awards 2020, c'est justement ce morceau qu'il avait choisi d'interpréter sur scène - et si vous avez manqué sa prestation, on vous invite à la voir ! Le nouveau single d'Harry Styles fait découvrir une autre facette de l'album, plus personnelle, plus déchirante.

Patience, la vidéo sera à découvrir d'ici quelques heures !