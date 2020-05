Harry Styles fait la fête sur la plage dans le clip de Watermelon Sugar (VIDEO)

Le 18 mai dernier, Harry Styles dévoilait le clip de Watermelon Sugar, digne succésseur de Falling. Alors que le monde tel qu'on le connaissait n'est plus qu'un souvenir, alors que l'on se demande tous si, oui ou non, nous aurons un été, Harry Styles nous offre ici la fête (virtuelle) sur la plage dont on osait à peine rêver. Au programme, des fruits (évidemment), du soleil, des contacts physiques (oui oui). Bref, tout ce qu'il faut pour entamer la saison estivale.

Notez que le clip a été tourné en janvier - à l'époque où la distanciation sociale n'était encore que de la science-fiction. Watermelon Sugar défend l'album Fine Line (que l'artiste britannique devrait actuellement présenter sur scène). La bonne nouvelle, c'est que l'intégralité de la tournée d'Harry Styles a été reportée à 2021. Patience, vous le reverrez bientôt en live ! En attendant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'acheter une pastèque et de bronzer dans notre jardin (ou à notre balcon, au choix).