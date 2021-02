Harry Styles et Emma Corrin seront à l'affiche d'un drame romantique pour Amazon Prime

Elle est de loin le talent à suivre cette année : Emma Corrin a crevé l'écran avec son interprétation parfaite de Lady Diana dans la saison 4 de The Crown et visiblement, elle n'a pas fini d'enchaîner les projets : selon le média Deadline, l'actrice donnera la réplique à Harry Styles pour « My Policeman », un drame romantique. Commandé par Amazon prime, le long-métrage sera l'adaptation du roman éponyme signé Bethan Roberts (publié en 2012).

Emma Corrin dans The Crown

Le roman nous plonge dans le Brighton des années 50 où Marion, jeune institutrice tombe amoureuse de Tom, un policier. Ils se marient mais Tom est amoureux de Patrick, un conservateur de musée. Jalouse, Marion expose Patrick...

Le tournage de l'adaptation est prévu pour le mois d'avril. D'ici là, on pourra toujours revoir The Crown !