Harry Styles est numéro un avec Watermelon Sugar, LE tube de l'été 2020

En décembre dernier, Harry Styles dévoilait son deuxième opus solo, Fine Line. Porté par un single efficace (Lights Up), ce dernier s'est littéralement imposé dans les charts, prouvant que le britannique pouvait briller autant (voire plus) en solo. Si des morceaux tels que Adore You ou encore Falling ont contribué à porter l'album, c'est surtout le single Watermelon Sugar qui a fait la différence : au-delà d'être LE tube de l'été par excellence, le titre est bien plus profond.

Lors de la sortie de Fine Line, Harry Styles n'a pas expliqué son album, le présentant comme "ouvert". Traduction, chacun l'interprète comme il le souhaite. Mais avec ce titre en particulier, le britannique de 26 ans aborde à l'aide de métaphores bien construites le thème de la sexualité orale qui, on le rappelle, n'est pas encore totalement assumée pleinement. Petit bonus, le clip (vu près de 80 millions de fois sur Youtube) montre l'artiste entouré de femmes qui -pour une fois- ne sont pas instrumentalisées. Bref, avec Watermelon Sugar, c'est un vent liberté qui a soufflé sur notre été bien morose.

Grâce au single, Harry Styles s'est hissé en tête du Top Billboard Hot 100, détrônant Cardigan, signé Taylor Swift. Un succès mérité !