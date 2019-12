Harry Styles en invité exclusif des Podcasts du Lab Virgin Radio !

Vous le savez, toutes les semaines, Paul de Montreuil anime votre dimanche soir avec le Lab Virgin Radio de 20h à minuit (à retrouver en podcast sur VirginRadio.fr et Apple Podcasts). Paul y invite les meilleurs artistes Pop, Rock, Electro pour des lives et des interviews uniques : Le lab Virgin Radio est un espace d'expression, pour les artiste phares de la scène, mais aussi la nouvelle génération ! De Mika à James Arthur en passant par Charlie Puth, nombreux sont les artiste français et internationaux qui viennent se confier au micro du Lab. Et bonne nouvelle, l'interview exclusive d'Harry Styles est à retrouver en podcast exclusif !

Le 13 décembre prochain sortira Fine Line, deuxième album d'Harry Styles. Pour porter cet opus, l'artiste britannique a déjà dévoilé trois morceaux (Lights Up, Watermelon Sugar et Adore You), tous plus prometteurs les uns que les autres. Alors, comment a t-il travaillé cet opus ? Qu'attendre de sa tournée mondiale ? Toute ces questions, Harry Styles y répondra en interview ! Rendez-vous en podcast !

Et pour ne rien manquer de l'actualité du Lab, abonnez-vous aux podcast de l'émission !