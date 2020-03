Harry Styles en live acoustique pour Tiny Desk (VIDEO)

Un peu de douceur dans ce chaos ! Harry Styles, dont le nouvel album est sorti en décembre dernier, continue sa promotion. Ainsi, l'artiste britannique a offert un live acoustique pour "Tiny Desk" - qui consiste à recevoir les artistes dans un cadre hors du commun. Au programme, les singles les plus prisés - de Adore You à To Be So Lonely. Voyez plutôt :

Après avoir joué Cherry, Harry Styles prend notamment le temps d'expliquer comment est né le titre Watermelon Sugar : "C'est probablement la chanson qui m'a pris le plus de temps", confie t-il. "On l'aimait bien quand on l'a commencée et puis ensuite, je l'ai vraiment détestée. Ensuite, elle s'est imposée et nous l'avons mixée". Ce concert intime est l'occasion pour les fans de découvrir d'autres morceaux de l'album (moins connus). On ne sait pas vous mais nous, on est prêt à se repasser la vidéo en boucle.