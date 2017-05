Harry Styles en larmes sur scène avec Stevie Nicks de Fleetwood Mac, la vidéo improbable

Quand Harry Styles reprend "Ultralight Beam" de Kanye West, ça donne ça, et ça surprend ! Mais le chanteur a plus d'un tour dans son sac. Bien loin de l'ambiance One Direction qui a été sa vie pendant plusieurs années, Harry Styles débarque avec un album solo pas mal du tout et pour fêter sa sortie, il propose à ses fans des concerts en tout petit comité. Le premier a eu lieu à Londres et c'est cette fois à Los Angeles qu'il pousse la chansonnette. Mais pas tout seul puisque la légendaire Stevie Nicks, de Fleewood Mac, est montée sur scène à ses côtés pour quelques titres. Le duo d'un soir a chanté le titre de Styles "Two Ghosts", et deux classiques de Fleetwood Mac, "Leather and Lace" et "Landslide". Le tout a provoqué chez l'ex One Direction des émotions assez fortes pour qu'il fonde en larmes sur scène ! On vous laisse découvrir la vidéo.

Clairement, Harry Styles a été très ému par cette chance qu'il a eue de performer en compagnie de Stevie Nicks et n'a pas pu retenir ses larmes. Le concert en lui-même était, selon les fans et les médias présents, très réussi également. Seulement une semaine après la sortie de son premier album en solo, Harry Styles a déjà conquis bien des oreilles et des cœurs, et pas uniquement parmi les ex fans du boysband anglais. Visiblement, le chanteur a trouvé sa voix et il fait ça très bien ! Alors qu'il est en pleine promo, il dévoile également pas mal de surprises. Si vous vous êtes toujours demandé ce que ça donne quand Harry Styles et James Corden rejouent Titanic dans le Carpool Karaoke, vous avez votre réponse en vidéo, et ce n'est pas décevant !