Les fêtes approchent et pour se mettre dans l'ambiance, il n'y a rien de mieux que de faire son sapin en écoutant des chants de Noël - oui, c'est kitsch mais on le fait tous. Mais pour vraiment se mettre dans l'esprit, James Corden a sa propre technique et elle invoque -évidemment- son fameux Carpool Karaoke. Toute l'année, l'animateur a reçu les plus grandes stars dans son véhicule (d'Harry Styles à Sam Smith en passant par Miley Cyrus) et évidemment, il a profité de leur passage pour préparer une petite version de Santa Claus is Coming To Town. Voyez plutôt.

Vous avez toujours voulu voir les Foo Fighters reprendre un chant de Noël ? Grâce à James Corden, c'est maintenant chose faite. Et encore, on ne vous parle pas du baiser échangé par l'animateur et Harry Styles (ce n'est pas d'ailleurs pas le premier pour ces amis de longue date). Bref, quand James Corden et les plus grandes stars de la pop préparent les fêtes, ils ne font pas les choses à moitié...!