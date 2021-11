Harry Styles élu célébrité mode de l'année 2021 !

En 2019, Harry Styles dévoilait Fine Line, son deuxième album en solo. Porté par les tubes Lights Up, Adore You ou, plus récemment, Watermelon Sugar, l'opus a rencontré un joli succès ces derniers mois. Et ce n'est pas fini. Très attendu par ses fans, le chanteur devrait entamer une immense tournée à travers le monde dans les mois qui arrivent. Si la situation sanitaire le permet, bien évidemment. Mais en attendant, il semblerait que l'ancien membre des One Direction se concentre particulièrement sur sa carrière au cinéma. Il a notamment fait partie du casting des Eternels, le dernier long-métrage signé Marvel, et les rumeurs affirment qu'il pourrait interpréter un rôle plus important dans le prochain film de la concession.

Chanteur à succès, acteur en devenir, Harry Styles est sur tous les fronts. Très investie sur le plan de l'image, la star aime casser les codes. Dernier coup de maître ? Être le premier homme à poser solo (et en robe) en couverture du magazine Vogue, la référence mode par excellence. Des clichés qui ont aussitôt fait le buzz et qui lui ont permis d'asseoir son statut d'icône de la Fashion Sphere. D'ailleurs, pour celles et ceux qui en doutaient encore, une étude réalisée par Money Co au Royaume-Uni affirme que le chanteur britannique est la célébrité mode de l'année 2021. Pourquoi ? Car ses tenues ont été les plus recherchées sur la toile dans pas moins de 27 pays à travers le monde. Une première position qui fait de lui une valeur sûre en matière de style. Dans ce classement, le jeune homme est suivi de près par Billie Eilish, Ariana Grande, Kim Kardashian et sa sœur Kendall Jenner. Pour découvrir l'intégralité de la liste, cliquez ICI.