Harry Styles, Dua Lipa, Billie Eilish... focus sur le Jingle Ball (virtuel) 2020

Tous les ans, i HeartRadio organise son traditionnel concert de fin d'année, le Jingle Ball Fest. Malheureusement, la crise sanitaire qui sévit actuellement dans le monde a empêché le public d'assister physiquement à cet évènement pourtant prisé. Heureusement, ce n'est pas ce qui empêché les artistes de se produire - bien au contraire ! Ainsi, Harry Styles, Shawn Mendes, Sam Smith mais aussi Billie Eilish et The Weeknd nous ont livré quelques shows virtuels. Si vous les avez manqués, la voici votre session de rattrapage :

The Weeknd

The Weeknd a livré l'un des albums les plus applaudis de cette année 2020. Pour le Jingle Ball, il nous en a offert un extrait un live.

Dua Lipa

Quelques semaines après le succès de son Studio 2054 (concert virtuel), Dua Lipa nous a offert un set électrique et pop - comme on les aime.

Billie Eilish

Celle dont le nouveau single (Therefore I am) cartonne à l'échelle internationale nous a notamment proposé my future.

Shawn Mendes

Shawn Mendes a fait un retour remarqué dans les charts avec son quatrième opus, Wonder. Porté par un single éponyme ou encore une collaboration avec Justin Bieber (Monster), l'album s'est hissé en tête des classements US.

Sam Smith

De son côté, Sam Smith a célébré la sortie de son dernier album Love Goes avec brio.

Harry Styles

Harry Styles a célébré le premier anniversaire de son deuxième album, Fine Line. Au programme, Adore You (l'un des plus gros succès de l'année) mais aussi Golden, son dernier single.