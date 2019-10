Harry Styles dévoile le clip sensuel et ennivrant de Lights Up (VIDEO)

Voilà une nouvelle qui va ravir les fans du chanteur ! Après deux ans d'absence musicale, Harry Styles a publié dans la nuit de jeudi à vendredi un nouveau clip intitulé Lights Up. Récemment interviewé par le magazine Rolling Stone, le chanteur s'était confié sur la création de son nouvel album et le processus d'enregistrement. En effet, c'est sous champignons hallucinogènes que ce dernier aurait enregistré certains titres. Une pratique peu recommandable qui l'aurait toutefois aidé à accoucher de son nouveau projet.

Davantage concentré sur sa carrière d'acteur (il a fait ses premiers pas dans Dunkerque de Christopher Nolan), Harry Styles marque son grand retour sur le devant de la scène avec Lights Up. Publié il y a quelques heures seulement, le clip cumule déjà un demi million de vues sur YouTube. Le chanteur y apparaît torse nu, en sueur, entouré d'hommes et de femmes qui le caressent lors d'une fête... On vous laisse juger par vous-même !