Harry Styles dévoile le clip poignant de Falling (VIDEO)

En décembre dernier, Harry Styles publiait son (excellent) deuxième opus, Fine Line. Pour le porter, l'artiste britannique a d'abord opté pour Lights Up avant de poursuivre sur sa lancée avec le très réussi Adore You. Mais, il ne compte pas s'arrêter là ! Lors de son passage aux Brit Awards, Harry Styles a présenté sur scène Falling - exposant au passage son prochain single. Et vous le savez, un single ne va pas sans clip.

Sorti vendredi dernier, le clip cumule aujourd'hui plus de huit millions de vues. Un joli score pour l'artiste britannique.