Harry Styles de retour dans le Carpool Karaoke de James Corden (VIDEO)

Vous connaissez le principe du Carpool Karaoke : James Corden demande toujours à son invité de rendre le trajet jusqu'au travail plus supportable (D'ailleurs, en france, c'est Camille Combal qui pousse la chansonnette avec les artistes) !

Mais récemment, aux Etats-Unis, Harry Styles est de nouveau monté en voiture avec James Corden : on se souvient de leur premier Carpool (comment oublié le débardeur doré ?) et de l'animateur britannique au volant. Cette fois, c'est Harry Styles qui prend les commandes : au programmes, quelques conseils (Harry Styles a animé le Late Late Show) et surtout, SURTOUT, une version karaoké de Watermelon Sugar. Voyez plutôt !

Avouez, les trajets quotidiens seraient nettement plus fun avec ces deux-là.