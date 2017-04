Il s’agit sans aucun doute de l’un des albums les plus attendus de 2017. Loin de son ex-boysband One Direction, Harry Styles est désormais prêt à tracer sa route en solo. Et ça débute plutôt bien, puisque le premier single « Sign of the Times » occupe déjà la première place des charts dans plus de 80 pays. Après avoir surpris avec une ballade pop-rock quelque peu grandiloquente, le chanteur superstar vient de dévoiler officiellement tous les détails au sujet de son prochain projet musical. Le nouvel album éponyme de Harry Styles sera disponible le 12 mai 2017 et contiendra 11 titres inédits. Via son compte Instagram, l’artiste de 23 ans a fait d’une pierre deux coups en dévoilant la tracklist complète ainsi que l'artwork.

HARRY.STYLES //12.MAY.17// Une publication partagée par @harrystyles le 13 Avril 2017 à 4h52 PDT

Selon ses récentes déclarations, ce premier opus aurait été influencé par le rock britannique des années 70, en particulier la musique de Queen et David Bowie. L'album a été enregistré sous la houlette du producteur Jeff Bhasker (The Rolling Stones, Bruno Mars, Kanye West) et sortira sous le label Columbia (Sony Music). Pour son premier clip, Harry Styles s'est entouré d'un réalisateur de choix puisque c'est le français Woodkid qui a dirigé le clip de "Sign of the Times". La vidéo devrait sortir incessamment sous peu et le chanteur britannique sera ce week-end l'invité de l'émission de Jimmy Fallon, où il dévoilera une nouvelle chanson inédite.