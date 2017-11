Harry Styles : Behind The Album, le live intégral enfin disponible sur Apple Music

Si vous suivez de près la carrière musicale de Harry Styles, vous n'avez pas pu passer à côté du documentaire "Harry Styles : Behind The Album", publié en mai dernier sur Apple Music. Entrecoupé de nombreuses interviews inédites, le film suit l'artiste en Jamaïque pendant l’enregistrement de son premier album et inclut quelques performances live enregistrées aux studios Abbey Road. Mais Apple Music réservait encore une jolie surprise aux fans du chanteur : "Harry Styles : Behind The Album - The Performances" est maintenant disponible en exclusivité sur la plateforme. Au programme : une heure de live durant laquelle Harry Styles interprète l’intégralité de son album dans les mythiques studios londonniens.

Pour annoncer la nouvelle, le chanteur britannique a partagé un extrait inédit du film, le live de son nouveau single "Kiwi". Dévoilé la semaine dernière, le clip de la chanson met en scène une classe d'enfants pas franchement sages et il cumule déjà près de 12 millions de vues. Mais cette fois-ci pas de costume à fleurs, de gâteaux à la crème ou de petits chiots. Dans l'ambiance intimiste du studio, Harry Styles apparait bien plus sobre, simplement entouré de ces musiciens. Voilà donc de quoi patienter un peu pendant les longues soirées d'hiver, en attendant de retrouver Harry Styles sur la scène de l'AccorHotels Arena de Paris le 13 mars prochain.