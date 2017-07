Harry Styles bat un nouveau record historique

Lancement de sa carrière solo, premiers pas au cinéma, 2017 est l’année de tous les débuts pour Harry Styles. En avril dernier, l’ex-chanteur de One Direction se lançait en tant qu’artiste solo avec le single « Sign of the Times ». La chanson s’était classée directement en première position du top américain Billboard tandis que son premier disque éponyme, sorti début mai, suivait le même chemin. Vendu à plus de 230 000 exemplaires (format physique + streaming), l’album avait permis à Harry Styles de signer l'un des meilleurs démarrages de l'année aux Etats-Unis. Comme si ça ne suffisait pas, le chanteur a aussi profité du hiatus de son groupe pour décrocher son premier rôle au cinéma. Il est actuellement à l’affiche du nouveau blockbuster de Christopher Nolan « Dunkerque », dans lequel il interprète un jeune soldat de l’armée britannique. Unanimement acclamé, le film s’est classé numéro 1 du box office américain la semaine de sa sortie.

Harry Styles is the first and only artist to have a single, album, and movie chart at #1. LEGEND. #MTVHottest Harry Styles pic.twitter.com/x9px2nLH3t — best harry pics (@hstylespics) 30 juillet 2017

Bref, en musique comme au cinéma le jeune homme collectionne les succès, à tel point qu'il vient de battre un record historique. Selon ET Canada, Harry Styles est en effet le seul et unique artiste de l’histoire à occuper une première position à la fois avec un premier album (« Harry Styles »), un premier single (« Sign of the Times »), et un premier film (« Dunkerque »). Joli score Mister Styles ! Pour autant, l'artiste de 23 ans compte bien rester focalisé sur la musique – pour l’instant du moins. Une fois la promotion de « Dunkerque » terminée, il donnera le coup d’envoi de sa grande tournée mondiale, qui passera par l’Olympia en octobre puis l’AccorHotels Arena en mars, et se prolongera jusqu’à l'été 2018.